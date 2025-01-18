مصدر يوضح لمصراوي حقيقة اقتراب إبراهيم عادل من الانضمام لخيتافي الإسباني

القاهرة ـ مراسل مصراوي

مشف مصدر حقيقة ما تم تداوله بخصوص اقتراب لاعب بيراميدز إبراهيم عادل من الاحتراف بصفوف خيتافي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت عدم وجود أي تطور في ملف رحيل إبراهيم عادل إلى خيتافي؛ إذ سبق وأرسل النادي الإسباني استفساراً لهم لضم اللاعب ولكن لم يرد ملاك نادي بيراميدز على العرض بعد.

قيمة عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

وأشار موقع todofichajes الإسباني عبر تقرير له اليوم السبت إلى أن نادي خيتافي سيحسم خلال الأسبوع المقبل صفقة إبراهيم عادل.

وأوضح التقرير ذاته أن نادي خيتافي سيتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء بعد نهاية الموسم قيمته 2.5 مليون يورو.

ترتيب خيتافي بالدوري الإسباني

ويحتل فريق خيتافي المركز 15 بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

أرقام إبراهيم عادل مع بيراميدز

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً كان قد شارك خلال الموسم الجاري مع بيراميدز بـ 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 خلال 967 دقيقة لعب.

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