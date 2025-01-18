مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

1 0
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

مصدر يوضح لمصراوي حقيقة اقتراب إبراهيم عادل من الانضمام لخيتافي الإسباني

05:21 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (18)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (13)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (14)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (15)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (8)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل (5)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل من تدريبات منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي

مشف مصدر حقيقة ما تم تداوله بخصوص اقتراب لاعب بيراميدز إبراهيم عادل من الاحتراف بصفوف خيتافي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت عدم وجود أي تطور في ملف رحيل إبراهيم عادل إلى خيتافي؛ إذ سبق وأرسل النادي الإسباني استفساراً لهم لضم اللاعب ولكن لم يرد ملاك نادي بيراميدز على العرض بعد.

قيمة عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

وأشار موقع todofichajes الإسباني عبر تقرير له اليوم السبت إلى أن نادي خيتافي سيحسم خلال الأسبوع المقبل صفقة إبراهيم عادل.

وأوضح التقرير ذاته أن نادي خيتافي سيتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء بعد نهاية الموسم قيمته 2.5 مليون يورو.

ترتيب خيتافي بالدوري الإسباني

ويحتل فريق خيتافي المركز 15 بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

أرقام إبراهيم عادل مع بيراميدز

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً كان قد شارك خلال الموسم الجاري مع بيراميدز بـ 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 خلال 967 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

عودة وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

عرض خيتافي لإبراهيم عادل مفاوضات خيتافي لإبراهيم عادل بيراميدز إبراهيم عادل خيتافي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة
استبعاد 4 مسؤولين.. قرار عاجل من تعليم الدقهلية بعد تداول امتحان اللغة العربية