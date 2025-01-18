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عودة وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

04:57 م السبت 18 يناير 2025

الأهلي (1)

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كتبت-هند عواد:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل مباراة الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس، كالآتي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبرهيم، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، إمام عاشور، عمر الساعي

خط الهجوم، وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي ويوسف أيمن وكهربا وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

الأهلي وأورلاندو قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو
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