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"الضغط الجماهيري واستراتيجية الفوز".. لاعب إنيمبا يتحدث عن مباراتهم أمام الزمالك بالكونفدرالية

03:07 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك
  • عرض 5 صورة
    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك
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    الزمالك أمام إنيمبا النيجيري
  • عرض 5 صورة
    لحظة تسجيل فريق إنيمبا الهدف الثاني في مرمى الزمالك
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كتب ـ رامي بشاي:

قال لاعب فريق إنيمبا النيجيري باسكال إيزي، إن مباراتهم أمام نظيرهم الزمالك ستكون صعبة كون الخصم قويًا.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

ويحل فريق إنيمبا ضيفًا على نظيره الزمالك عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالكونفدرالية.

وأضاف إيزي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم السبت:"هناك استراتيجية وضعها المدير الفني للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لتساعد الفريق في التأهل لدور الثمانية".

وأتم لاعب إنيمبا تصريحاته بقوله:"الضغط الجماهيري لا يمثل مشكلة لنا، وسبق وأن خضنا مباريات في مثل هذه الظروف مثل لقاء المصري، وسنبذل قصارى جهدنا وننتظر نتيجة مباراة فريق المصري أمام بلاك بولز".

ترتيب الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

ويحتل فريق إنيمبا قبل المباراة المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن المصري الوصيف و 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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