سيف الجزيري: مواجهة إنيمبا ليست تحصيل حاصل.. ونتمنى مواجهة أقوى فريق

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كتب ـ رامي بشاي:

قال المحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري، إن مباراتهم أمام نظيرهم إنيمبا ليست تحصيل حاصل.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالكونفدرالية.

وقال الجزيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت:"لا نخوض المباراة كأنها تحصيل حاصل وسنخوض اللقاء لتحقيق الفوز ونعلم أن إنيمبا منافس قوي ونتطلع لتحقيق الفوز خاصة وأن المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا".

وأتم المهاجم صاحب الـ 31 عامًا:" نلعب في فريق كبير ونركز في كل مباراة لتحقيق الهدف والفوز في المباراة وجاهزون لمواجهة أي فريق في الدور التالي وبالنسبة لي أتمنى مواجهة أقوى فريق في البطولة وجاهزون لأي منافس".

ترتيب الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

ويتصدر الزمالك قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف و 6 نقاط عن إنيمبا صاحب المركز الثالث.

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