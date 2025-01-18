جروس يُشير لمفاجآة في مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري

كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، إنه يتجه لإجراء عدة تعديلات بالتشكيل الذي سيواجه نظيره إنيمبا النيجيري، وهو الأمر الذي قد يكون مفاجئًا للضيوف الذي تابعوا مباريات الزمالك بتشكيله الأساسي.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالكوتفدرالية.

وأشار جروس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بخصوص المباراة، إلى أنه يعلم أن مواجهة إنيمبا لن تكون سهلة ولكنه يتطلع للفوز عليه.

وأضاف المدرب السويسري:"هدفنا الفوز في كل المباريات، ونعلم أن المنافس في لقاء الغد ليس سهلاً، والمباريات في البطولة الأفريقية تكون مهمة ويجب الفوز بها وما زال أمامنا 24 ساعة للتجهيز للقاء الغد، وأتابع حالة المصابين، وقد تكون هناك بعض التعديلات في تشكيل الفريق خلال اللقاء، وهدفنا تحقيق الفوز، وأثق في تركيز أي لاعب يشارك في اللقاء".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته بقوله:"أصعب أمر في الكرة هو خلق توازن بين الدفاع والهجوم، وذلك يحتاج لعمل كثير، ولكن نعمل على علاج السلبيات في الفترة الحالية"، وفيما يخص المنافس المنتظر للزمالك في الدور التالي قال:" نركز في لقاء الغد، وجاهزون لأي منافس في الدور التالي".

ترتيب الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

ويتصدر الزمالك قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف و 6 نقاط عن إنيمبا صاحب المركز الثالث.

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