خيتافي يقترب من ضم إبراهيم عادل

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشق تقرير عن تطور في ملف مفاوضات نادي خيتافي الإسباني لضم لاعب بيراميدز إبراهيم عادل خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار موقع todofichajes الإسباني عبر تقرير له اليوم السبت إلى أن نادي خيتافي سيحسم خلال الأسبوع المقبل صفقة إبراهيم عادل.

قيمة عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

وأوضح التقرير ذاته أن نادي خيتافي سيتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء بعد نهاية الموسم قيمته 2.5 مليون يورو.

ترتيب خيتافي بالدوري الإسباني

ويحتل فريق خيتافي المركز 15 بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

أرقام إبراهيم عادل مع بيراميدز

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً كان قد شارك خلال الموسم الجاري مع بيراميدز بـ 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 خلال 967 دقيقة لعب.

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