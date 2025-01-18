ماجد سامي يتحدث عن أرباح وادي دجلة من انضمام مرموش لمانشستر سيتي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، عن القيمة المالية التي سيحصل عليها ناديه بعد بيع لاعبهم الأسبق عمر مرموش لنادي مانشستر سيتي.

أرباح وادي دجلة من صفقة مرموش

وقال سامي في تصريحات لقناة DMC مساء أمس الجمعة:"انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي مجد أدبي لنادي وادي دجلة أكبر من كونه ماديًا، أرباح نادي وادي دجلة تقترب من 100 مليون جنيه من هذه الصفقة".

وأتم مالك وادي دجلة تصريحاته بالتنويه إلى أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه اللاعب.

انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد كشف عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش بعقد لمدة 5 سنوات ليكون ثالث الصفقات التي يحسمها السيتي في يناير بعد البرازيلي فيتور ريس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

قيمة صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن فرانكفورت قد حدد 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق مانشستر سيتي يتطلع في البداية إلى دفع 60 مليون يورو

أرقام مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

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