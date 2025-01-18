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الزمالك بالزي الأبيض ضد إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية الأفريقية

12:51 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك بالزي الأبيض ضد إنيمبا النيجري
  • عرض 5 صورة
    الزمالك بالزي الأبيض ضد إنيمبا النيجري1
  • عرض 5 صورة
    الاجتماعي الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري1
  • عرض 5 صورة
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري2
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كتبت-هند عواد:

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الجولة السادسة من الكونفدرالية الأفريقية، صباح اليوم السبت في أحد فنادق القاهرة.

وأسفر الاجتماع، عن ارتداء الزمالك الزي التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فيما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

ومن جانبه، يرتدي فريق إنيمبا النيجيري الزي الكامل باللون الأزرق، ويرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، مصطفى ميلا مسؤول المهمات، إضافة إلى ممثلي إنيمبا ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويحل إنيمبا النيجيري ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات الكونفدرالية.

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