كيف استفاد حمدي فتحي من إصابة أليو ديانج في نهائي القرن؟
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كتبت-هند عواد:
كشف حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الحالي والأهلي السابق، كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا "القرن" 2020، ضد الزمالك.
وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم أكن سألعب مباراة نهائي القرن، لأنني كنت عائدا من الإصابة، لكن إصابة أليو ديانج بفيروس كورونا، تسببت في مشاركتي رفقة السولية بدلا منه".
وأضاف: "وقتها أغلقت جميع حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي أحافظ على تركيزي وبالفعل نجحنا في الفوز، وكان يجب أن نفوز على الزمالك".
وأتم: "أتابع كل مباريات الأهلي طالما أن الوقت متاحا، وأنا والسولية نتفاهم مع بعضنا البعض بدون حاجة للحديث في الملعب، إنه يجيد تغطية هفوات الآخر والعكس صحيح".
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