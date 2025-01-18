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كيف استفاد حمدي فتحي من إصابة أليو ديانج في نهائي القرن؟

12:18 م السبت 18 يناير 2025
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    الأهلي الزمالك أشرف بنشرقي حمدي فتحي
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    الأهلي الزمالك حمدي فتحي زيزو
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    حمدي فتحي لاعب الأهلي
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    حمدي فتحي لاعب الأهلي
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كتبت-هند عواد:

كشف حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الحالي والأهلي السابق، كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا "القرن" 2020، ضد الزمالك.

وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم أكن سألعب مباراة نهائي القرن، لأنني كنت عائدا من الإصابة، لكن إصابة أليو ديانج بفيروس كورونا، تسببت في مشاركتي رفقة السولية بدلا منه".

وأضاف: "وقتها أغلقت جميع حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي أحافظ على تركيزي وبالفعل نجحنا في الفوز، وكان يجب أن نفوز على الزمالك".

وأتم: "أتابع كل مباريات الأهلي طالما أن الوقت متاحا، وأنا والسولية نتفاهم مع بعضنا البعض بدون حاجة للحديث في الملعب، إنه يجيد تغطية هفوات الآخر والعكس صحيح".

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حمدي فتحي الأهلي نهائي القرن نهائي دوري أبطال أفريقيا
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