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موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا والقناة الناقلة

11:47 ص السبت 18 يناير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق بيراميدز لظهور جديد بدوري أبطال أفريقيا حين يلتقي نظيره دجوليبا المالي.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويستضيف فريق بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم السبت نظيره دجوليبا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميد ودجوليبا

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD8.

ترتيب مجموعة بيراميدز ودجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الترجي المتصدر.

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بيراميدز ودجوليبا موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا ترتيب بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا بيراميدز
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