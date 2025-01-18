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قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

11:20 ص السبت 18 يناير 2025
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كتبت-هند عواد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو

يحل أورلاندو بيراتس، ضيفا على النادي الأهلي، في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا، التي يصدها الأخير برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني، برصيد 10 نقاط.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية، مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا، لكنه مشفرة، فيما يتم بث اللقاء بالمجان على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وأورلاندو قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو موعد مباراة الأهلي وأورلاندو القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو
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