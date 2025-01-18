يقترب موهبة النادي الأهلي بلال عطية من الخروج لخوض فترة معايشة في أكاديمية "لاماسيا" الخاصة بنادي برشلونة وكذلك بفريق إسبانيول.

ويدرس النادي الأهلي، بحسب تصريحات مصدر لمصراوي اليوم السبت، وقف اللاعب، حيث ينتظر مسؤولوه موعد توقف مسابقة دوري الجمهورية التي يشارك بها فريقه للسماح بسفره لخوض فترة المعايشة.

ويلعب بلال بفريق مواليد 2008 بالنادي الأهلي؛ إذ يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم مع فريقه وكذلك منتخب مصر.

وتوّج اللاعب صاحب الـ 16 عامًا مع منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا في نوفمبر الماضي ومن ثمّ التأهل لكأس أمم أفريقيا للناشئين.

وبرز اللاعب خلال البطولة؛ حيث قال عقب التتويج في تصريحات إذاعية أن البطولة كان بها وكلاء يتابعونهم، مشددًا على أن رغبته الأولى هي الاحتراف الخارجي في سن مبكر عن الالتحاق بالفريق الأول بالنادي الأهلي.

اللاعب الذي يُجيد اللعب بقدمه اليمنى شارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

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