"فوزان للأهلي والزمالك خارج مصر".. نتائج مباريات أمس الجمعة
أقيمت أمس الجمعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم نستعرض أبرز نتائج هذه المباريات:
نتائج مباريات كأس مصر أمس
سيراميكا كليوباترا 2 - 0 طلائع الجيش
سموحة 1 - 0 زد
نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس
إسبانيول 2 - 1 بلد الوليد
نتائج مباريات الدوري الألماني أمس
آينتراخت فرانكفورت 2 - 0 بروسيا دورتموند
نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس
مونبيليه 2 - 1 موناكو
ليل 2 - - 1 نيس
نتائج مباريات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة
السيب العماني 1- 3 الزمالك
أربيل العراقي 0 - 3 الشرطة القطري
الكويت 3- 0 الهلال الليبي
دار كليب 0 - 3 الأهلي
نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز - سيدات أمس
مسار 4 - 1 الزمالك
بالم هيلز 0 - 0 المصري
نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس
روما 3 - 1 جنوى
نتائج مباريات الدوري السعودي أمس
الخليج 3 - 0 العروبة
الوحدة 0 - 3 القادسية
التعاون 1 - 1 النصر
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