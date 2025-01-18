"فوزان للأهلي والزمالك خارج مصر".. نتائج مباريات أمس الجمعة

أقيمت أمس الجمعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم نستعرض أبرز نتائج هذه المباريات:

نتائج مباريات كأس مصر أمس

سيراميكا كليوباترا 2 - 0 طلائع الجيش

سموحة 1 - 0 زد

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

إسبانيول 2 - 1 بلد الوليد

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

آينتراخت فرانكفورت 2 - 0 بروسيا دورتموند

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

مونبيليه 2 - 1 موناكو

ليل 2 - - 1 نيس

نتائج مباريات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

السيب العماني 1- 3 الزمالك

أربيل العراقي 0 - 3 الشرطة القطري

الكويت 3- 0 الهلال الليبي

دار كليب 0 - 3 الأهلي

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز - سيدات أمس

مسار 4 - 1 الزمالك

بالم هيلز 0 - 0 المصري

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

روما 3 - 1 جنوى

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الخليج 3 - 0 العروبة

الوحدة 0 - 3 القادسية

التعاون 1 - 1 النصر

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

وفاة لاعب إسكواش مصري خلال بطولة بلاك بول