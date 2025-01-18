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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:00 ص السبت 18 يناير 2025

لاعبي الأهلي

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تقام اليوم الجمعة الموافق 18 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، نستعرضها خلال السطور التالية

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ مازيمبي vs الهلال السوداني - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4HD

03:00 ـ يانج أفريكانز vs مولودية الجزائر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

06:00 ـ الأهلي vs أورلاندو بايرتس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

06:00 ـ شباب بلوزداد vs استاد أبيدجان - القناة الناقلة: بي إن سبورت 8 HD

09:00 ـ بيراميدز vs دجوليبا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD8

09:00 ـ الترجي vsساجرادا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

02:30 ـ نيوكاسل vs بورنموث - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

05:00 ـ ليستر سيتي vs فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD

05:00 ـ برينتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

05:00 ـ وست هام vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2XTRA

07:30 ـ أرسنال vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني

03:00 ـ جيرونا vs إشبيلية - بي إن سبورت 3HD

05:15 ـ ليجانيس vs أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

07:30 ـ ريال بيتس vs ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ خيتافي vs برشلونة - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الألماني

04:30 ـ بايرن ميونخ vs فولفسبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5.

04:30 ـ شاوتجارت VS فرايبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3

07:30 ـ باير ليفركوزن VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الفرنسي

06:00 ـ لانس VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 4

08:00 ـ رين VS بريست ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

10:00 ـ ليون VS تولوز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإيطالي

04:00 ـ بولونيا VS مونزا - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay

07:00 ـ يوفنتوس VS ميلان - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay

09:45 ـ أتالانتا VS نابولي - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay

مواعيد مباريات اليوم ببطولة العالم لكرة اليد

07:00 ـ الجزائر vs تونس

07:00 ـ فرنسا vs النمسا

07:00 ـ إسبانيا vs اليابان

07:00 ـ كاب فيردي vs سلوفينيا

09:30 ـ الدنمارك vs إيطاليا

09:30 ـ قطر vs الكويت

09:30 ـ تشيلي vs السويد

09:20 ـ إيسلندا vs كوبا

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