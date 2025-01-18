جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 18 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، نستعرضها خلال السطور التالية

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ مازيمبي vs الهلال السوداني - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4HD

03:00 ـ يانج أفريكانز vs مولودية الجزائر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

06:00 ـ الأهلي vs أورلاندو بايرتس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

06:00 ـ شباب بلوزداد vs استاد أبيدجان - القناة الناقلة: بي إن سبورت 8 HD

09:00 ـ بيراميدز vs دجوليبا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD8

09:00 ـ الترجي vsساجرادا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

02:30 ـ نيوكاسل vs بورنموث - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

05:00 ـ ليستر سيتي vs فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD

05:00 ـ برينتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

05:00 ـ وست هام vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2XTRA

07:30 ـ أرسنال vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني

03:00 ـ جيرونا vs إشبيلية - بي إن سبورت 3HD

05:15 ـ ليجانيس vs أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

07:30 ـ ريال بيتس vs ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ خيتافي vs برشلونة - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الألماني

04:30 ـ بايرن ميونخ vs فولفسبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5.

04:30 ـ شاوتجارت VS فرايبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3

07:30 ـ باير ليفركوزن VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الفرنسي

06:00 ـ لانس VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 4

08:00 ـ رين VS بريست ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

10:00 ـ ليون VS تولوز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإيطالي

04:00 ـ بولونيا VS مونزا - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay

07:00 ـ يوفنتوس VS ميلان - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay

09:45 ـ أتالانتا VS نابولي - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay

مواعيد مباريات اليوم ببطولة العالم لكرة اليد

07:00 ـ الجزائر vs تونس

07:00 ـ فرنسا vs النمسا

07:00 ـ إسبانيا vs اليابان

07:00 ـ كاب فيردي vs سلوفينيا

09:30 ـ الدنمارك vs إيطاليا

09:30 ـ قطر vs الكويت

09:30 ـ تشيلي vs السويد

09:20 ـ إيسلندا vs كوبا

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