جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الجمعة الموافق 18 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، نستعرضها خلال السطور التالية
مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا
03:00 ـ مازيمبي vs الهلال السوداني - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4HD
03:00 ـ يانج أفريكانز vs مولودية الجزائر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD
06:00 ـ الأهلي vs أورلاندو بايرتس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD
06:00 ـ شباب بلوزداد vs استاد أبيدجان - القناة الناقلة: بي إن سبورت 8 HD
09:00 ـ بيراميدز vs دجوليبا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD8
09:00 ـ الترجي vsساجرادا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD
مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي
02:30 ـ نيوكاسل vs بورنموث - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
05:00 ـ ليستر سيتي vs فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD
05:00 ـ برينتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
05:00 ـ وست هام vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2XTRA
07:30 ـ أرسنال vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني
03:00 ـ جيرونا vs إشبيلية - بي إن سبورت 3HD
05:15 ـ ليجانيس vs أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD
07:30 ـ ريال بيتس vs ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD
10:00 ـ خيتافي vs برشلونة - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
مواعيد مباريات اليوم بالدوري الألماني
04:30 ـ بايرن ميونخ vs فولفسبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5.
04:30 ـ شاوتجارت VS فرايبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3
07:30 ـ باير ليفركوزن VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5HD
مواعيد مباريات اليوم بالدوري الفرنسي
06:00 ـ لانس VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 4
08:00 ـ رين VS بريست ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
10:00 ـ ليون VS تولوز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 4 HD
مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإيطالي
04:00 ـ بولونيا VS مونزا - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay
07:00 ـ يوفنتوس VS ميلان - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay
09:45 ـ أتالانتا VS نابولي - القناة الناقلة: تطبيق Starzplay
مواعيد مباريات اليوم ببطولة العالم لكرة اليد
07:00 ـ الجزائر vs تونس
07:00 ـ فرنسا vs النمسا
07:00 ـ إسبانيا vs اليابان
07:00 ـ كاب فيردي vs سلوفينيا
09:30 ـ الدنمارك vs إيطاليا
09:30 ـ قطر vs الكويت
09:30 ـ تشيلي vs السويد
09:20 ـ إيسلندا vs كوبا
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