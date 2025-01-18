موعد جنازة لاعب الإسكواش محمد يحيى سباعي

أعلن الاتحاد المصري للإسكواش عن موعد جنازة اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي الذي وافته المنية خلال مشاركته ببطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وأشار الاتحاد المصري للإسكواش، عبر بيان رسمي مساء الجمعة، إلى أن الجنازة ستُقام بعد صلاة ظهر يوم السبت في مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش قد أعلن تعليق النشاط الرياضي لمدة ٣ أيام؛ حدادًا على وفاة اللاعب الشاب.

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