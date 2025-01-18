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وفاة لاعب إسكواش مصري خلال بطولة بلاك بول

12:23 ص السبت 18 يناير 2025

لاعب الإسكواش الراحل محمد يحيى سباغي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُوفيّ لاعب الإسكواش المصري الشاب محمد يحيى سباعي مساء الجمعة خلال مشاركته بفعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

اللاعب الذي يلعب بصفوف نادي الشمس قد تعرض لأزمة صحية خلال مشاركته بالبطولة؛ حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات المحيطة ليتوفى هناك.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة ٣ أيام؛ حدادًا على وفاة اللاعب الشاب.

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وفاة محمد يحيى سباعي محمد يحيى سباعي الاتحاد المصري للإسكواش
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