"مندوب النادي سافر بالفعل ولكن".. مصدر يوضح لمصراوي سبب فشل صفقة ضم مهاجم الوكرة القطري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر سبب فشل صفقة انتقال المهاجم والجناح الأنجولي بصفوف الوكرة القطري جيلسون دالا إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن مسؤولي الأهلي قد تفاوضوا مع نظرائهم في الوكرة الذين وافقوا على رحيل دالا بالفعل على سبيل الإعارة.

سبب فشل صفقة جيلسون دالا

وأشار المصدر إلى أن مندوب عن النادي الأهلي قد سافر بالفعل إلى قطر بناءً على الاتفاق بين جميع الأطراف ولكن تراجع اللاعب عن فكرة انتقاله كمعار مطالبًا الانتقال بصورة نهائية.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك محاولات مُكثفة من جانب مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي أجنبي لدعم الصفوف في فترة الانتقالات الشتوية.

أرقام جيلسون دالا بالموسم الجاري مع الوكرة

اللاعب صاحب الـ 28 عامًا شارك مع الوكرة بالموسم الجاري في 16 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

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