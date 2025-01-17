مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

البحرين

24 35
19:00

مصر

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

1 0
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليل

1 1
22:00

نيس

جميع المباريات

إعلان

"طلب 100 مليون سنويًا".. مصدر يكشف لمصراوي تطورات مفاوضات الأهلي لضم بنشرقي

10:25 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أشرف بنشرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بنشرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بنشرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بنشرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بنشرقي
  • عرض 7 صورة
    أشرف بنشرقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع النجم المغربي بصفوف الريان القطري أشرف بنشرقي لضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

مفاوضات الأهلي وبنشرقي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الأهلي قد استفسر من وكيل أشرف بن شرقي عن إمكانية ضمه ورحبا بالأمر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وكيل اللاعب طلب حصول أشرف بنشرقي على مبلغ 2 مليون دولار (ما يتخطى 100 مليون جنيه مصري ) سنويًا.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الأمر لم يتطور عن ذلك في مباحثات الأهلي ووكيل بنشرقي عن إمكانية ضمه.

مشوار بنشرقي مع الريان القطري

وكان اللاعب صاحب الـ 30 عامًا قد انضم لصفوف الريان في سبتمبر 2023 قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص الريان بـ 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه.

مشوار بنشرقي مع الزمالك

وسبق وارتدى بنشرقي قميص الزمالك خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022.

وشارك اللاعب المغربي الدولي بقميص الزمالك بـ 109 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"لا تصدقوا".. آرون بوبيندزا يرد على بيان عقوبة رابيد بوخارست

أشرف بنشرقي الريان القطري مفاوضات الأهلي وبنشرقي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
لمناقشة آخر تطورات الصفقة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري
الحب والأبناء والاعتزال.. فاروق جعفر يروي لأول مرة 10 فصول من مذكراته