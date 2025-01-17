"طلب 100 مليون سنويًا".. مصدر يكشف لمصراوي تطورات مفاوضات الأهلي لضم بنشرقي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع النجم المغربي بصفوف الريان القطري أشرف بنشرقي لضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

مفاوضات الأهلي وبنشرقي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الأهلي قد استفسر من وكيل أشرف بن شرقي عن إمكانية ضمه ورحبا بالأمر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وكيل اللاعب طلب حصول أشرف بنشرقي على مبلغ 2 مليون دولار (ما يتخطى 100 مليون جنيه مصري ) سنويًا.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الأمر لم يتطور عن ذلك في مباحثات الأهلي ووكيل بنشرقي عن إمكانية ضمه.

مشوار بنشرقي مع الريان القطري

وكان اللاعب صاحب الـ 30 عامًا قد انضم لصفوف الريان في سبتمبر 2023 قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري 2024/25 بقميص الريان بـ 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه.

مشوار بنشرقي مع الزمالك

وسبق وارتدى بنشرقي قميص الزمالك خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022.

وشارك اللاعب المغربي الدولي بقميص الزمالك بـ 109 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 لزملائه.

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