"عودة نجم الفريق".. كولر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، القائمة التي سيخوض بها مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس عند السادسة من مساء يوم غد السبت على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشهدت القائمة عودة النجم الفلسطيني للفريق وسام أبو علي الذي غاب عن مواجهة الجونة الماضية للراحة.

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الحشات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

ترتيب الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا:

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر.

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