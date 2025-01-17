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حسام عاشور ينشر صورة رفقة زوجته بإطلالة رومانسية

08:36 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 4 صورة
    حسام عاشور لاعب الأهلي السابق
  • عرض 4 صورة
    حسام عاشور وزوجته
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كتب - يوسف محمد:

حرص نجم وسط النادي الأهلي السابق حسام عاشور، على مشاركة متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام رفقة زوجته.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته بإطلالة رومانسية، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وكان حسام عاشور رحل عن النادي الأهلي، في عام 2020 متجهًا إلى فريق الاتحاد السكندري، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2022.

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حسام عاشور حسام عاشور على انستجرام حسام عاشور رفقة زوجته
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