حسام عاشور ينشر صورة رفقة زوجته بإطلالة رومانسية

كتب - يوسف محمد:

حرص نجم وسط النادي الأهلي السابق حسام عاشور، على مشاركة متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام رفقة زوجته.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته بإطلالة رومانسية، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وكان حسام عاشور رحل عن النادي الأهلي، في عام 2020 متجهًا إلى فريق الاتحاد السكندري، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2022.

أقرأ أيضًا:

سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش

بسبب أزمة فسخ العقد.. غياب لاعب الزمالك عن التدريبات الجماعية