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المصري يُعلن إصابة نجمه بقطع في الرباط الصليبي

07:52 م الجمعة 17 يناير 2025
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    محمد الشامي لاعب الصري البورسعيدي
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    محمد الشامي
  • عرض 4 صورة
    محمد الشامي لاعب المصري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي المصري البورسعيدي إصابة نجمه محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وأشار محمود الشحات، طبيب فريق المصري، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن الأمر يحتاج تدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع؛ لذا يتم اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب خارج مصر؛ ليعود في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه أمس الخميس بنظيره فاركو ليخضع بعدها لرنين مغناطيسي أثبت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

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محمد الشامي إصابة محمد الشامي المصري البورسعيدي الرباط الصليبي
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