الزمالك يُكثف مفاوضاته لحسم صفقة محلية

كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر عن تكثيف مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية مفاوضاتهم مع نادي فاركو لضم لاعبه محمود جهاد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن الزمالك يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لذا يفاوضه وناديه بصورة مُكثفة خلال الساعات الجارية.

وكان لاعب خط الوسط قد انضم لصفوف فاركو في موسم 21/22 على سبيل الإعارة من نادي النجوم قبل أن يشتري النادي عقده مع نهاية الإعارة.

وانضم اللاعب لمنتخب مصر الأولمبي؛ إذ شارك معه بـ 5 مباريات، فيما شارك بمباراة مع منتخب الشباب.

وشارك اللاعب صاحب الـ 23 عامًا بقميص نادي فاركو خلال الموسم الجاري في 7 مباريات سجل خلالها هدفين.

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