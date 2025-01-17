نتيجة مباراة مصر والبحرين في كأس العالم لليد (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



ضمن منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلى الدور الرسمي من النسخة الجارية من بطولة كأس العالم لكرة اليد بعدما فاز على نظيره البحريني بنتيجة (35-24) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان المنتخب قد حسم الشوط الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 16-11 قبل أن يبسط سيطرته خلال الشوط الثاني.

يذكر أن منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الأرجنتين 39-25، فيما خسر منتخب البحرين بالجولة الأولى بنتيجة 36-22 أمام كرواتيا.