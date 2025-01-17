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نتيجة مباراة مصر والبحرين في كأس العالم لليد (فيديو)

06:59 م الجمعة 17 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:


ضمن منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلى الدور الرسمي من النسخة الجارية من بطولة كأس العالم لكرة اليد بعدما فاز على نظيره البحريني بنتيجة (35-24) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان المنتخب قد حسم الشوط الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 16-11 قبل أن يبسط سيطرته خلال الشوط الثاني.

يذكر أن منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الأرجنتين 39-25، فيما خسر منتخب البحرين بالجولة الأولى بنتيجة 36-22 أمام كرواتيا.

منتخب مصر لكرة اليد منتخب البحرين لكرة اليد مباراة مصر والبحرين مصر والبحرين بطولة العالم لكرة اليد
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