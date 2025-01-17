"لا تصدقوا".. آرون بوبيندزا يرد على بيان عقوبة رابيد بوخارست

صفقة هي الأغرب.. ماذا قدم زياد كمال مع الزمالك قبل الرحيل؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب المهاجم الجابوني بصفوف نادي رابيد بوخارست الروماني، آرون بوبيندزا، جماهيره بعدم تصديق ما يُثار قوله.

ونشر بوبيندزا، عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story، اليوم الجمعة:"لا تصدقوا الأخبار التي تهدف تشوية صورتي ولم تخرج من فمي، هناك دائمًا وجعين لكل قصة".

وأعلن نادي رابيد بوخارست الروماني، في وقت سابق من اليوم معاقبة مهاجمه الجابوني آرون بوبيندزا لعدم التزامه مع الفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد الجابوني أرون بوبيندزا؛ لعدم الالتزام باستكمال إجراءات انضمامه للفريق، بعد توقيعه على بنود العرض، وحصول الأبيض على البطاقة الدولية الخاصة به وانتقاله لصفوف رابيد بوخارست.

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