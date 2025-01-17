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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب الفريق

06:42 م الجمعة 17 يناير 2025
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله الله السعيد لاعب الزمالك
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    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 23 صورة
    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم وسط الفريق عبد الله السعيد، خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال أسامة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "الفحص الطبي الذي أجراه عبد السعيد لاعب وسط الفريق، أثبت تعرضه لإجهاد في العضلة الأمامية".

وأضاف: "سيتم تجهيز السعيد للمشاركة بشكل مثالي مع الفريق في الفترة المقبلة، من خلال الخضوع لبرنامج تأهيلي".

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء، الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره إنييمبا النيجيري، يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن الزمالك، ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في صدارة ترتيب مجموعته، بعد الفوز على بلاك بولز في الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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عبد السعيد تفاصيل إصابة عبدالله السعيد موعد مباراة الزمالك المقبلة الزمالك وحرس الحدود
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