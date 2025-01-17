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سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش

05:22 م الجمعة 17 يناير 2025

سيراميكا كليوباترا يفوز على فيوتشر

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

وتأهل سيراميكا إلى ربع نهائي كأس مصر، عقب الفوز على طلائع الجيش بثنائية دون رد على استاد المقاولون العرب.

سجل هدف سيراميكا الأول، محمود زلاكة في الدقيقة 46.

سجل هدف سيراميكا الثاني، فخري لاكاي في الدقيقة 61.

وكان قد تأهل سيراميكا إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد الفوز على لافيينا بثلاثية مقابل هدف.

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