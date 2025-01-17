بسبب أزمة فسخ العقد.. غياب لاعب الزمالك عن التدريبات الجماعية

كتب - مراسل مصراوي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري ببطولة الكونفدرالية مساء الأحد 19 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

أبرز ما جاء في مران الزمالك

شهد المران غياب اللاعب عبدالله السعيد بعد شكواه من آلام في العضلة الأمامية خلال مباراة حرس الحدود، حيث فضل كريستيان جروس المدير الفني للفريق اراحته لعدم تفاقم الإصابة.

بينما غاب عن المران لاعب الوسط زياد كمال، وذلك بعد الاتفاق مع نادي إنبي بسبب أزمة قطع إعارته مع الزمالك وعودته لإنبي.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود الأخيرة بتدريبات استشفائية وتأهيلية، بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتجنب الإجهاد البدني.

فيما خضع محمود حمدي "الونش" ومحمد السيد لتدريبات تأهيلية خاصة، حيث يعاني الأول من كدمة أسفل الفخذ والركبة، بينما يعاني الثاني من آلام في الرباط الداخلي للركبة.

وعلى الجانب الآخر، خاض البدلاء والمستبعدين من المباراة الماضية تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف مدرب الأحمال شيخ بوزيان، قبل الانتقال إلى تدريبات فنية وتقسيمة مصغرة في منتصف الملعب تحت إشراف كريستيان جروس والجهاز الفني.