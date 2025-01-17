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كتب - يوسف محمد:

اقترب النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بشكل كبير من الانضمام إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى توصل إدارة فريق مان سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت، لضم عمر مرموش.

تفاصيل عقد مرموش مع مانشستر سيتي

وكان الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المختص في الانتقالات، أكد خلال الساعات الماضية على حسم صفقة إنتقال مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الجاري.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "مرموش إلى مانشستر سيتي، وتم التوصل إلى اتفاق مع نادي فرانكفورت بعد الجولة الأخيرة من المحادثات".

وأضاف: "تم الاتفاق على عقد لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري، الذي أراد الانضمام إلى مان سيتي".

هل يصبح مرموش الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين؟

وذكرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، أن قيمة صفقة إنتقال عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت إلى مان سيتي، من المتوقع أن تصل إلى 60 مليون يورو.

وحال انتقل مرموش إلى مانشستر سيتي، بهذه القيمة سيصبح صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ الكرة اللاعبين المصريين، متخطيًا محمد صلاح، الذي كلفت صفقة انتقاله من روما إلى فيورنتينا، في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو.

أغلى 5 انتقالات للمحترفين المصريين قبل مرموش

1- محمد صلاح.. من روما إلى ليفربول.. عام 2017.. (42 مليون يورو).

2- محمد صلاح.. من بازل إلى تشيلسي.. عام 2014.. (16.5 مليون يورو).

3- محمد صلاح.. من تشيلسي إلى روما.. عام 2016.. (15 مليون يورو).

4- محمد النني.. من بازل إلى أرسنال.. عام 2015.. (12.5 مليون يورو).

5- محمود تريزيجيه.. من قاسم باشا إلى أستون فيلا.. (10 مليون يورو).

أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق فرانكفورت الألماني، في يوليو 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فولفسبورج.

ومنذ انضمام مرموش إلى فرانكفورت، شارك في 67 مباراة، ساهم خلالهم في 57 هدفًا، بواقع تسجيل 37 هدف وتقديم 20 تمريرة حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، ظهر مرموش في 35 مباراة رفقة منتخب مصر، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف.

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