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صفقة هي الأغرب.. ماذا قدم زياد كمال مع الزمالك قبل الرحيل؟

07:30 ص الجمعة 17 يناير 2025
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    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
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    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زياد كمال
  • عرض 17 صورة
    اللاعب زياد كمال
  • عرض 17 صورة
    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (3)
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    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (1)
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    زياد كمال لاعب الزمالك في حفل زفافه (2)
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    زياد كمال لاعب الزمالك في حفل زفافه (1)
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    زياد كمال مع الأهلي والأصدقاء في حفل زفافه
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    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (5)
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    زياد كمال لاعب إنبي السابق والزمالك الحالي
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    زياد كمال
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    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (13)
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    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (11)
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كتب- محمد خيري:

أصبح زياد كمال، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، قريب للغاية من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

زياد كمال انتقل لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، قادما من نادي إنبي.

صفقة هي الأغرب

وتعد صفقة انضمام زياد كمال للزمالك، من أغرب الانتقالات في الدوري المصري، حيث انضم اللاعب للزمالك لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، بقيمة مالية تقترب من 35 مليون جنيه.

وفقا لبنود العقد، يحصل نادي إنبي من الزمالك، في أول ستة أشهر على مبلغ 5 ملايين جنيه، والموسم التالي على 10 ملايين والموسم الأخير على 20 مليون.

كما يتضمن العقد، حصول نادي إنبي على امتيازات أخرى، حال تتويج الزمالك بالبطولات، حيث حصل على مبلغ 150 ألف دولار بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية ومبلغ آخر بعد تتويج الأبيض بالسوبر الأفريقي.

ولا يتضمن العقد بند شراء اللاعب، بشكل نهائي من إنبي، أو التصرف فيه من جانب نادي الزمالك دون الرجوع إلى النادي البترولي.

ماذا قدم زياد كمال مع الزمالك

لعب زياد كمال مع الزمالك منذ انضمامه 9 مباريات فقط في جميع البطولات، بواقع 179 دقيقة، ولم يحرز أي أهداف.

ولم يقنع زياد كمال، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لذلك طالب برحيل اللاعب وعدم استمراره، وهو ما أدرى لإخطار نادي إنبي بقطع الإعارة.

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