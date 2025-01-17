بعد قطع إعارته بالزمالك.. من هو زياد كمال لاعب إنبي؟

كتب- محمد خيري:

أصبح زياد كمال، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، قريب للغاية من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

زياد كمال انتقل لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، قادما من نادي إنبي.

صفقة هي الأغرب

وتعد صفقة انضمام زياد كمال للزمالك، من أغرب الانتقالات في الدوري المصري، حيث انضم اللاعب للزمالك لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، بقيمة مالية تقترب من 35 مليون جنيه.

وفقا لبنود العقد، يحصل نادي إنبي من الزمالك، في أول ستة أشهر على مبلغ 5 ملايين جنيه، والموسم التالي على 10 ملايين والموسم الأخير على 20 مليون.

كما يتضمن العقد، حصول نادي إنبي على امتيازات أخرى، حال تتويج الزمالك بالبطولات، حيث حصل على مبلغ 150 ألف دولار بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية ومبلغ آخر بعد تتويج الأبيض بالسوبر الأفريقي.

ولا يتضمن العقد بند شراء اللاعب، بشكل نهائي من إنبي، أو التصرف فيه من جانب نادي الزمالك دون الرجوع إلى النادي البترولي.

ماذا قدم زياد كمال مع الزمالك

لعب زياد كمال مع الزمالك منذ انضمامه 9 مباريات فقط في جميع البطولات، بواقع 179 دقيقة، ولم يحرز أي أهداف.

ولم يقنع زياد كمال، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لذلك طالب برحيل اللاعب وعدم استمراره، وهو ما أدرى لإخطار نادي إنبي بقطع الإعارة.

أقرأ أيضًا:

"بعد ثلاثية الحرس".. موعد مباراة الزمالك المقبلة