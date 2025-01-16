"بينهم منسي وحمدي".. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة ثلاثة الفريق

بعد قطع إعارته بالزمالك.. من هو زياد كمال لاعب إنبي؟

كتب - يوسف محمد:

تحدث محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات إصابة ثلاثي الفريق، محمد حمدي، ناصر ماهر وأحمد حمدي.

وقال أسامة في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للنادي: "ناصر ماهر سيخضع للأشعة خلال اليومين الماضيين، للإطمئنان عليه واللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي".

وأضاف: "محمد حمدي الظهر الأيسر، بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية ولكن التحامات، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية".

واختتم أسامة تصريحاته: "أحمد حمدي بدأ المرحلة النهائية في البرنامج التأهيلي وسيخضع بعدها لفحوصات طبية، ثم يتم متابعة حالته مع الطبيب الذي أجرى له العملية قبل العودة إلى المشاركة في المباريات".

ويذكر أن الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامن ببطولة الدوري المصري.

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