الزمالك يطارد الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري
كتب- محمد عبدالهادي:
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره حرس الحدود، ليواصل مطاردة كل من الأهلي وبيراميدز على الصدارة.
وفاز الزمالك بنتيجة 3_2، ليحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره بالمسابقة المحلية، كما شهدت الجولة الثامنة فوز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد وبيراميدز على غزل المحلة بثلاثية.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الأهلي 18 نقطة
2- الزمالك 17 نقطة
3- بيراميدز 17 نقطة
4- المصري البورسعيدي 15 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
6- زد 13 نقطة
7- البنك الأهلي 11 نقطة
8- بتروجيت 10 نقاط
9- فاركو 10 نقاط
10- الإسماعيلي 9 نقاط
11- الاتحاد السكندري 9 نقاط
12- غزل المحلة 8 نقاط
13- سموحة 8 نقاط
14- طلائع الجيش 8 نقاط
15- إنبي 7 نقاط
16- حرس الحدود 6 نقاط
17-الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط
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