الزمالك يطارد الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره حرس الحدود، ليواصل مطاردة كل من الأهلي وبيراميدز على الصدارة.

وفاز الزمالك بنتيجة 3_2، ليحصد ثلاث نقاط هامة في مشواره بالمسابقة المحلية، كما شهدت الجولة الثامنة فوز الأهلي على الجونة بهدفين دون رد وبيراميدز على غزل المحلة بثلاثية.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 18 نقطة

2- الزمالك 17 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري البورسعيدي 15 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

6- زد 13 نقطة

7- البنك الأهلي 11 نقطة

8- بتروجيت 10 نقاط

9- فاركو 10 نقاط

10- الإسماعيلي 9 نقاط

11- الاتحاد السكندري 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- سموحة 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط

16- حرس الحدود 6 نقاط

17-الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط