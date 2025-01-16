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"لقيادة لجنة الحكام".. مصدر يكشف موعد وصول الخبير الأجنبي لمصر

09:59 م الخميس 16 يناير 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على توصل إدارة الاتحاد إلى اتفاق مع مع خبير تحكيم إيطالي، لرئاسة لجنة الحكام المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخبير الأجنبي الذي سيتولى قيادة لجنة الحكام، سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل".

وأضاف المصدر: "وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هو المسؤول عن هذا الملف".

وكشف المصدر أن الخبير التحكيمي، يحمل الجنسية الإيطالية، إلا أنه لم يكشف عن اسمه، مكتفيًا بالإشارة إلى جنسيته.

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الاتحاد المصري لكرة القدم خبير تحكيم إيطالي لجنة الحكام
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