والد زيزو يكشف لمصراوي آخر تطورات تجديد عقده مع الزمالك

بعد قطع إعارته بالزمالك.. من هو زياد كمال لاعب إنبي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد السيد زيزو، عن آخر مستجدات مفاوضات نجله مع مسؤولو القلعة البيضاء لتمديد تعاقده وحقيقة تلقيه عروض خارجية.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لمصراوي:" قريبًا سيكون هناك جلسة ومن الوارد حسم الأمور في أي لحظة".

وبسؤاله عن تأخر تجديد تعاقد زيزو بسبب الضيقة المالية التي يمر بها النادي أجاب:" لا يوجد عطلة أو شى من هذا القبيل، الامور تسير في طريق مبشر".

وعن دخول زيزو في مفاوضات مع أندية أخرى قال:" من الصعب الحديث عن هذه الأمور، الجماهير تريد أن تطمئن وأقول لهم ان شاء الله خير".