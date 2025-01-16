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والد زيزو يكشف لمصراوي آخر تطورات تجديد عقده مع الزمالك

07:58 م الخميس 16 يناير 2025
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    أحمد زيزو ووالده مع رئيس الزمالك السابق (1)
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    زيزو ووالده (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (4)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد السيد زيزو، عن آخر مستجدات مفاوضات نجله مع مسؤولو القلعة البيضاء لتمديد تعاقده وحقيقة تلقيه عروض خارجية.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لمصراوي:" قريبًا سيكون هناك جلسة ومن الوارد حسم الأمور في أي لحظة".

وبسؤاله عن تأخر تجديد تعاقد زيزو بسبب الضيقة المالية التي يمر بها النادي أجاب:" لا يوجد عطلة أو شى من هذا القبيل، الامور تسير في طريق مبشر".

وعن دخول زيزو في مفاوضات مع أندية أخرى قال:" من الصعب الحديث عن هذه الأمور، الجماهير تريد أن تطمئن وأقول لهم ان شاء الله خير".

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