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"صحي النوم".. جماهير الزمالك تهاجم مجلس الإدار خلال مباراة حرس الحدود (فيديو)

07:51 م الخميس 16 يناير 2025
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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    جماهير الزمالك في مباراة طلائع الجيش
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    احتفال جماهير الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

هاجمت جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت داخل مدرجات ملعب ستاد "القاهرة"، لدعم الفريق أمام حرس الحدود ببطولة الدوري المصري، مجلس إدارة النادي، بسبب عدم إبرام الفريق أي صفقات خلال شهر يناير الجاري حتى الآن.

ورددت الجماهير في المدرجات هتاف: "حسين يالبيب صحي النوم، يناير عدى 16 يوم".

كما رددت الجماهير هتاف: "واحد اتنين الصفقات فين".

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة رقم 6 في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

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جماهير نادي الزمالك ستاد القاهرة الدوري المصري حرس الحدود نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود
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