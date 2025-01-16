جروس يشيد بـ ثلاثية الزمالك في حرس الحدود

كتب - نهى خورشيد:

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وحقق الفارس الأبيض فوزاً على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثامنة.

وقال جروس في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "رغم التوتر الذي شهدته الدقائق الأخيرة، قدم الفريق أداءً جيدًا على مدار 85 دقيقة وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف، وكنا نأمل أن تكون المباراة أسهل، لكن الأهم أننا حققنا الفوز”.

وحول مشاركة سيف الدين الجزيري، أوضح جروس: "تم حل مشكلة اللاعب وعاد للتدريبات، وأشركته في الشوط الثاني لتجهيزه لمواجهة ضغط المباريات، خاصة وأننا نستعد لمواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل".

وأشار جروس: "الحديث عن التبديلات أمر طبيعي عندما تتوتر الأجواء في نهاية المباراة، وفضلنا عدم المخاطرة بإشراك الونش بسبب إصابته، وآمل أن تكون إصابته خفيفة، وإراحة محمد السيد جاءت بعد شعوره بالإجهاد قبل المباراة".

واختتم:" هناك بعض الإيجابيات في الأداء رغم تراجع المستوى في بعض لحظات الشوط الثاني، ولكن تحقيق الفوز هو ما يهم في النهاية".

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة، ليواصل مطاردته للفرق المتصدرة في سباق الدوري الممتاز.