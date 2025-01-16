عاد زياد كمال إلى نادي إنبي بعدما قطع إعارته بنادي الزمالك. هنا نستعرض أبرز المعلومات عن اللاعب الذي أثار الجدل بانتقاله إلى الزمالك بالحديث حول مستواه وجدارته بالالتحاق بقائمة الأبيض.

من هو زياد كمال لاعب إنبي؟

وُلد زياد في 7 مايو 2001، ويبلغ من العمر 23 عامًا، يبلغ طوله 195 سم، ويشغل مركز لاعب الوسط. بدأ مسيرته الكروية في نادي إنبي، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، خلال فترة وجوده مع إنبي، شارك في 65 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

في عام 2024، انتقل زياد كمال إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، مقابل 30 مليون جنيه، على أن يتقاضي في أول 6 شهور على خمس ملايين، وفي السنة التالية 10 ملايين، والسنة الأخيرة 15 مليون.

شارك زياد مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

بلد زياد كمال

ولد كمال في محافظة دمياط.

عقد زياد كمال مع الزمالك

واجه زياد تحديات في التأقلم مع الزمالك، حيث استبعده المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سابقا والمدرب كريستيان جروس من بعض المباريات لأسباب فنية.

وكشف مصدر لمصراوي، أن كمال جمع متعلقاته من النادي ورفض التنازل عن مستحقاته وقرر تقديم شكوى ضد الزمالك.

يذكر أن كمال شارك في 69 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أحرز 4 أهداف، صنع هدف.

ولعب 8 مباريات في كأس مصر، لم يسجل أو يصنع

وشارك في 5 مباريات بالكونفدرالية، لم يسجل أو يصنع

ومبارتين في كأس السوبر المصري، لم يسجل أو يصنع

ومباراة بكأس السوبر الإفريقي، لم يسجل أو يصنع.