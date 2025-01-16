الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود الونش مدافع الفريق

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمود حمدي الونش، خلال الإحماء قبل انطلاق مباراة الفارس الأبيض أمام حرس الحدود.

وقال أسامة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "الونش تعرض للإصابة بكدمة في الفخذ وليس مقلقة ولكن الجهاز الفني فضل إراحته، اللاعب سيجري الكثير من الفحوصات الطبية، قبل انطلاق مباراة الغد، بهدف الإطمئنان على حالته".

وعن الإصابة التي تعرض لها محمد السيد خلال إجراء عملية الإحماء قبل اللقاء، قال: "اللاعب اشتكى من شعوره بآلام في الرباط الداخلي وفضل خروجه من المباراة حتى لا تتفاقم إصابته".

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود بنتيجة، ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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