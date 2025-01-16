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بعد قطع إعارته بالزمالك.. من هو زياد كمال لاعب إنبي؟

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، آخر تطورات عقد زياد كمال مع نادي الزمالك، وموقف اللاعب الأخير.

عقد زياد كمال مع الزمالك

وقال المصدر لمصراوي، إن زياد كمال جمع متعلقاته وانتهت علاقته بنادي الزمالك.

وأضاف، اللاعب رفض الحلول والمفاوضات مع الزمالك للتنازل عن مستحقاته مقابل الموافقة على رحيله إلى نادي آخر.

وتابع، زياد كمال في طريقة لتقديم شكوى ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته.

ويأتي رحيل كمال عن الزمالك بعد عام قضاه داخل القلعة البيضاء بعدما وقع على الإعارة لموسمين.

وتضمن بند إعارة كمال، حصول نادي إنبي على مبلغ مالي في حالة قطع الإعارة.

وشارك كمال مع الزمالك في 8 مباريات في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز