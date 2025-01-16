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"تخطى الثعلب".. رقم تاريخي لزيزو بعد ثنائية حرس الحدود

06:48 م الخميس 16 يناير 2025

أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

واصل أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك، التألق رفقة الفارس الأبيض وتحقيق العديد من الأرقام في مختلف البطولات، بعدما نجح في تسجيل هدفين اليوم في مرمى فريق حرس الحدود.

وسجل أحمد سيد زيزو هدفين، في فوز الزمالك على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبثنائية زيزو في مرمى حرس الحدود اليوم، نجح في رفع عدد أهدافه في الدوري المصري خلال الموسم الحالي إلى 5 أهداف.

ونجح زيزو في رفع عدد أهدافه رفقة الفارس الأبيض في مختلف البطولات إلى 86 هدفًا، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض، متخطيًا أسطورة الفريق الراحل حمادة إمام صاحب ال84 هدفًا.

ويذكر أن عبد الحليم علي مهاجم الزمالك السابق، يحتل صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك برصيد 134 هدفًا ويليه في المركز الثاني حسن شحاتة برصيد 102 هدفًا.

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أحمد سيد زيزو الزمالك نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود حرس الحدود الدوري المصري حمادة إمام
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