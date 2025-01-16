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"بعد ثلاثية الحرس".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

06:19 م الخميس 16 يناير 2025
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    محمد شحاتة لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    دونجا لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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كتب- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإنهاء مشواره في بطولة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض اليوم الخميس، فوزأً على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من الكونفدرالية، بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود الزمالك اليوم
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