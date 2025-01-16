احتفال مثير للجدل لمصطفى شلبي بعد هدفه في مرمى حرس الحدود (صور)

بعد قطع إعارته بالزمالك.. من هو زياد كمال لاعب إنبي؟

كتب- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإنهاء مشواره في بطولة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض اليوم الخميس، فوزأً على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من الكونفدرالية، بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.