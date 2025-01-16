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مفاجأة كأس مصر.. إنبي يقصى الإسماعيلي من ثمن النهائي

05:23 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
  • عرض 6 صورة
    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
  • عرض 6 صورة
    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي من مباراة إنبي
  • عرض 6 صورة
    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
  • عرض 6 صورة
    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
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كتبت-هند عواد:

خسر الإسماعيلي من إنبي، بهدف نظيف سجله محمد عمار بالخطأ في مرماه، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة، وفشل الدراويش في إدراك التعادل، ليودع بطولة كأس مصر من ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي إنبي بالفائز من مباراة المقاولون العرب و (الفائز من بيراميدز والمنصورة)، في ربع نهائي كأس مصر.

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مفاجأة كأس مصر إنبي يقصى الإسماعيلي إنبي يفوز على الإسماعيلي بطولة كأس مصر
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