مفاجأة كأس مصر.. إنبي يقصى الإسماعيلي من ثمن النهائي

كتبت-هند عواد:

خسر الإسماعيلي من إنبي، بهدف نظيف سجله محمد عمار بالخطأ في مرماه، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة، وفشل الدراويش في إدراك التعادل، ليودع بطولة كأس مصر من ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي إنبي بالفائز من مباراة المقاولون العرب و (الفائز من بيراميدز والمنصورة)، في ربع نهائي كأس مصر.

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