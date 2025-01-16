احتفال مثير للجدل لمصطفى شلبي بعد هدفه في مرمى حرس الحدود (صور)

كتب- محمد خيري:

نجح مصطفى شلبي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك، في مرمى حرس الحدود، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من عبدالله السعيد، ليسددها شلبي في المرمى.

واحتفل مصطفى شلبي بالهدف بشكل غريب، حيث وقث غاضبا ورفض الذهاب للجماهير، وبعدها التف حوله زملائه بالفريق.

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