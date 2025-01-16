مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

تونس

- -
21:30

الدنمارك

الدوري المصري

الزمالك

3 1
16:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ساوثامبتون

جميع المباريات

إعلان

احتفال مثير للجدل لمصطفى شلبي بعد هدفه في مرمى حرس الحدود (صور)

05:04 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    احتفال مصطغى شلبي بالهدف
  • عرض 4 صورة
    احتفال مصطفى شلبي
  • عرض 4 صورة
    هدف مصطفى شلبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

نجح مصطفى شلبي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك، في مرمى حرس الحدود، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من عبدالله السعيد، ليسددها شلبي في المرمى.

واحتفل مصطفى شلبي بالهدف بشكل غريب، حيث وقث غاضبا ورفض الذهاب للجماهير، وبعدها التف حوله زملائه بالفريق.

اقرأ أيضا:

إصابة مفاجئة.. تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

مصطفى شلبي الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك هدف مصطفى شلبي احتفال مصطفى شلبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مفاجأة كأس مصر.. إنبي يقصى الإسماعيلي من ثمن النهائي

إعلان

إعلان

لا بيع ولا شراء.. كيف أثرت الرسوم الجمركية على سوق المحمول؟ (صور)
"فيضانات غير مسبوقة".. خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء بالسودان