زيزو يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى حرس الحدود (فيديو)

كتب- محمد خيري:

نجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى حرس الحدود.

ويلتقي الزمالك حاليا أمام حرس الحدود، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف زيزو، في الدقيقة 12، بعد تمريرة من محمد شحاتة، إلى عمر جابر في الجهة اليمنى الذي لعبها عرضية لزيزو ليسددها في المرمى.

هدف زيزو في مرمى حرس الحدود

تشكيل الزمالك في مواجهة حرس الحدود:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

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