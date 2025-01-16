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لحظة بلحظة.. الزمالك 3-2 حرس الحدود.. ثنائية زيزو وشلبي

03:49 م الخميس 16 يناير 2025
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 13 صورة
    روقا يحتفل بهدفه في الزمالك
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    محمد أشرف روقا
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 13 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
  • عرض 13 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
  • عرض 13 صورة
    دونجا لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 13 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    روقا
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متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر

خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم، مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو"

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى، محمد سيحا

خط الدفاع، عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبرهيم عبد الحكيم

خط الوسط، فوزي الحناوي – محمد أشرف "روقا" – إيزي إيميكا - محمد الدغيمي

خط الهجوم، محمد ممدوح – حازم العسكري - كاريدورا تريسور

بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 12: زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك بعد عرضة من عمر جابر

الدقيقة 24: أشرف روقا يسجل التعادل لحرس الحدود من ركلة جزاء تسبب فيها أحمد فتوح

الدقيقة 34: مصطفى شلبي يسجل الهدف الثاني للزمالك

الدقيقة 44: بطاقة صفراء للاعب فريق حرس الحدود.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

45-4: ركلة جزاء لصالح الزمالك.

الدقيقة 6-45: زيزو يضيف الهدف الثالث للزمالك من علامة الجزاء.

الدقيقة 50: فرصة خطيرة ضائعة من مصطفى شلبي بعد إنفراد تام بالمرمبي ولكن حارس مرمى حرس الحدود يتألق.

الدقيقة 57: هدف ملغي لصالح الزمالك عن طريق عبد الله السعيد.

الدقيقة 71: سيطرة في منتصف الملعب لصالح لاعبي حرس الحدود.

الدقيقة 82: ركلة جزاء لصالح حرس الحدود

الدقيقة

الزمالك وحرس الحدود الزمالك بث مباشر الزمالك وحرس الحدود
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