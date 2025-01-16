لحظة بلحظة.. الزمالك 3-1 حرس الحدود.. ثنائية زيزو وشلبي
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متابعة-هند عواد:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى، محمد عواد
خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر
خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد
خط الهجوم، مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو"
تشكيل حرس الحدود:
حراسة المرمى، محمد سيحا
خط الدفاع، عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبرهيم عبد الحكيم
خط الوسط، فوزي الحناوي – محمد أشرف "روقا" – إيزي إيميكا - محمد الدغيمي
خط الهجوم، محمد ممدوح – حازم العسكري - كاريدورا تريسور
بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود
الدقيقة 12: زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك بعد عرضة من عمر جابر
الدقيقة 24: أشرف روقا يسجل التعادل لحرس الحدود من ركلة جزاء تسبب فيها أحمد فتوح
الدقيقة 34: مصطفى شلبي يسجل الهدف الثاني للزمالك
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