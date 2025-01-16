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إصابة مفاجئة.. تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

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متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر

خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم، مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو"

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى، محمد سيحا

خط الدفاع، عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبرهيم عبد الحكيم

خط الوسط، فوزي الحناوي – محمد أشرف "روقا" – إيزي إيميكا - محمد الدغيمي

خط الهجوم، محمد ممدوح – حازم العسكري - كاريدورا تريسور

بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود

الدقيقة 12: زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك بعد عرضة من عمر جابر

الدقيقة 24: أشرف روقا يسجل التعادل لحرس الحدود من ركلة جزاء تسبب فيها أحمد فتوح