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خلال الساعات الماضية.. لاعب الأهلي يوقع رسميا للشمال القطري

03:41 م الخميس 16 يناير 2025

النادي الأهلي

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كتبت-هند عواد:

اقترب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الأحمر، وذلك مع دخوله الفترة الحرة ونهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، أن أكرم توفيق اتفق مع نادي الشمال القطري، على أن ينضم للفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن أكرم توفيق وقع على عقود انتقاله إلى الشمال القطري بشكل رسمي، خلال الساعات الماضية.

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النادي الأهلي لاعب الأهلي نادي الشمال القطري أكرم توفيق
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