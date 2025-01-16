خلال الساعات الماضية.. لاعب الأهلي يوقع رسميا للشمال القطري

كتبت-هند عواد:

اقترب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الأحمر، وذلك مع دخوله الفترة الحرة ونهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، أن أكرم توفيق اتفق مع نادي الشمال القطري، على أن ينضم للفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن أكرم توفيق وقع على عقود انتقاله إلى الشمال القطري بشكل رسمي، خلال الساعات الماضية.

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