"منها أندية وملاعب وستادات".. تدمير 85 منشأة رياضية على يد الاحتلال الإسرائيلي

"في حاجات كتير غلط".. أحمد الطيب يعلق على ما يحدث في الأهلي ويستعين بالزمالك

كتبت-هند عواد:

منذ يوم 7 أكتوبر 2023 وطوال الـ 466 يوما، لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بقتل الرياضيين وإصابتهم، حتى وصلت حصيلة الشهداء إلى 715 شهيدا، بينهم 375 شهيدا من أسرة كرة القدم (95 طفلا، 280 شابا)، و233 شهيدا من الاتحادات الرياضية الأولمبية، إضافة إلى 107 شهداء من أبناء الحركة الكشفية.

وطال العدوان الإسرائيلي، مقرات الاتحادات الرياضية والأندية والملاعب، ووصلت عدد المنشآت المدمرة على يد الاحتلال إلى 85 منشأة، وفقا لآخر إحصائية نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بتاريخ 18 نوفمبر 2024.

ففي نفس اليوم الذي نشرت فيه الإحصائية ذاتها، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام بلدة رافات شمال غرب القدس، مع جرافات وهدمت ملعبين كرة قدم، بحجة أنهما غير مرخصين.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير صالة الشهيد أبو يوسف النجار بخان يونس، وشهدت هذه الصالة العديد من المباريات في كرة السلة والطائرة واليد، إضافة إلى فرق الاحتياجات الخاصة.

ودمرت قوات الاحتلال بشكل كلي كل من، ستاد المدينة الرياضية، ملعب خان يونس البلدي، مقر نادي شباب معن، مقر نادي اتحاد خان يونس وملعبه وصالته الرياضية، مقر نادي العطاء الرياضي، مقر نادي شباب خان يونس، مقر نادي الأمل، مقر نادي العودة، مقر نادي خدمات خان يونس وصالته الرياضية، مقر نادي العطاء الرياضي.

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