"في حاجات كتير غلط".. أحمد الطيب يعلق على ما يحدث في الأهلي ويستعين بالزمالك

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كتب- محمد خيري:

علق أحمد الطيب، المعلق الرياضي، على مستوى الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، وكثرة الإصابات للاعبيه.

كتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "لماذا دائماً الأهلي سيئ في الشوط الأول.. الشوط الثاني دائماً أفضل، ليس للكوتشنج، ولكن بسبب إحساس اللاعبين بالمسئولية يكون أكثر".

أضاف: "الأهلى فريق كبير، والفرق الكبيرة تبدأ المباراة وتنتهي كبيرة وليس شوط واحد فقط".

أكمل: "ملاحظة.. عدم ثبات التشكيل ظاهرة غير إحترافية، صحيح مطلوب راحة ولكن بحرفيّة لا تؤثر على الفورمة والتجانس".

أوضح: "كثرة الإصابات المبالغ فيها مسئولية جهاز فنى وبدني، وواضح ان في حاجات كتير غلط".

وتابع: "الأهلي بتاعنا كلنا لذلك إحنا مشغولين به وعليه خاصة وأن الزمالك ممتاز من البداية للنهاية فردياً وجماعيّاً بدنيّاً وفنيّاً نفسيّاً وذهنيّاً حتى لو تعادل أو خسر لكن الفريق مقنع وممتع فلا قلق عليه".

وأتم تصريحاته: "عقبال الأهلي الذي لولا المنقذ للفريق إمام عاشور لاعب الزمالك السابق لكان الموقف أصعب بكثير".

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