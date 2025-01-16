تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في الكأس

كتب- محمد خيري:

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره إنبي، بعد قليل، لحساب منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل اللاعبين جاءت كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد.

الدفاع: حاتم سكر ، محمد عمار ،عبد الكريم مصطفى ،

الوسط: محمد خطاري ،عبد الرحمن الدح ،عماد حمدي ،محمد حسن ،إيريك تراوري ،على الملواني

الهجوم: حسن صابر .

البدلاء: أحمد عادل، محمد بيومي، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله محمد، عمر القط ،مروان حمدي، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت.

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