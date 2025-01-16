تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في الكأس
كتب- محمد خيري:
أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره إنبي، بعد قليل، لحساب منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.
تشكيل اللاعبين جاءت كالتالي:
حارس مرمى: كمال السيد.
الدفاع: حاتم سكر ، محمد عمار ،عبد الكريم مصطفى ،
الوسط: محمد خطاري ،عبد الرحمن الدح ،عماد حمدي ،محمد حسن ،إيريك تراوري ،على الملواني
الهجوم: حسن صابر .
البدلاء: أحمد عادل، محمد بيومي، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله محمد، عمر القط ،مروان حمدي، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت.
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