لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

تونس

- -
21:30

الدنمارك

الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ساوثامبتون

جميع المباريات

إعلان

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في الكأس

02:03 م الخميس 16 يناير 2025

فريق الإسماعيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره إنبي، بعد قليل، لحساب منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل اللاعبين جاءت كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد.

الدفاع: حاتم سكر ، محمد عمار ،عبد الكريم مصطفى ،

الوسط: محمد خطاري ،عبد الرحمن الدح ،عماد حمدي ،محمد حسن ،إيريك تراوري ،على الملواني

الهجوم: حسن صابر .

البدلاء: أحمد عادل، محمد بيومي، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله محمد، عمر القط ،مروان حمدي، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت.

اقرأ أيضا:

استقالة جديدة في الدوري المصري

الإسماعيلي إنبي كأس مصر تشكيل الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان